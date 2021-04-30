Речь идёт о 71 тыс. дозах для второго этапа вакционирования. В аэропорту партию вакцины встретили председатель парламента Зинаида Гречаный, лидер ПСРМ Игорь Додон и посол РФ Олег Васнецов.

«Благодарю Г-на Путина за то, что Россия предоставила вакцину. Насколько знаем Sputnik-V начали распределять в территориях и со вторника ее начнут применять», – заявила Гречаный.

В то же время спикер парламента заявила, что на будущей неделе вакцинируется российской вакциной, но не публично. Председатель ПСРМ Игорь Додон поблагодарил российских партнёров за дарение и уточнил, что обе партии были произведены специально для Молдовы.

«Ещё 40 тыс. доз прибудут в Молдову в ближайшие недели. Обе партии были доставлены самолётом, выделенном российскими властями, а из бюджета страны не потрачено ни лея», – подчеркнул Додон.

Он также отметил, что наша страна готова закупить 700 тыс. доз российской вакцины.

Напомним, что на прошлой неделе в Молдову была доставлена гуманитарная партия российской вакцины. Всего РФ выделила 182 тыс. доз, из которых 62 тыс. доз для Приднестровья. По данным Минздрава эффективность препарата составляет 91,6%.