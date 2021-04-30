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Газета "Кишиневские новости"

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Фальшивки поставили на поток

Фальшивки поставили на поток
30 апреля
16:38 2021
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Сотрудники Федеральной службы безопасности России обнаружили в российской столице и Московской области пять подпольных типографий, которые в больших масштабах печатали фальшивые документы для нелегальных мигрантов. Можно было заказать что угодно: от паспортов до медицинских справок, от водительских прав до миграционных карт, от патентов на осуществление трудовой деятельности до медицинских сертификатов. Бланки всех этих и многих других документов имелись в наличии – всего их конфисковали более двух с половиной тысяч.  Изъяли также полсотни с лишним печатей и штампов, якобы принадлежавших государственным и негосударственным организациям и лечебным учреждениям. Совершенно очевидно, что поставщики фальшивок недостатка в клиентах не испытывали.  

Обыски состоялись по одиннадцати адресам, допросили шестнадцать человек, пятерых за незаконную деятельность задержали и поместили под предварительный арест. В ликвидации подпольной типографической сети принимали участие сотрудники Следственного комитета и Росгвардии, сообщает moskvichmag.ru.    

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