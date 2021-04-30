Сотрудники Федеральной службы безопасности России обнаружили в российской столице и Московской области пять подпольных типографий, которые в больших масштабах печатали фальшивые документы для нелегальных мигрантов. Можно было заказать что угодно: от паспортов до медицинских справок, от водительских прав до миграционных карт, от патентов на осуществление трудовой деятельности до медицинских сертификатов. Бланки всех этих и многих других документов имелись в наличии – всего их конфисковали более двух с половиной тысяч. Изъяли также полсотни с лишним печатей и штампов, якобы принадлежавших государственным и негосударственным организациям и лечебным учреждениям. Совершенно очевидно, что поставщики фальшивок недостатка в клиентах не испытывали.

Обыски состоялись по одиннадцати адресам, допросили шестнадцать человек, пятерых за незаконную деятельность задержали и поместили под предварительный арест. В ликвидации подпольной типографической сети принимали участие сотрудники Следственного комитета и Росгвардии, сообщает moskvichmag.ru.