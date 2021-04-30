Исследователи из Института океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) обследовали большой участок – свыше четырех тысяч квадратных метров – морского дна близ острова Сан-Каталина у побережья Калифорнии.

Подводные дроны, определявшие с помощью системы геолокации координаты местности, обнаружили на всей обследованной площади на глубине почти тысячи метров свыше двадцати семи тысяч металлических бочек. А изучение судовых журналов позволило выяснить, что с начала тридцатых до начала семидесятых годов прошлого века этот район служил свалкой для крупных компаний Южной Калифорнии. Но конкретное местоположение захоронения ядовитых отходов (считается, что количество их может составлять от трехсот двадцати до шестисот сорока тонн) и его величину удалось установить впервые.

Пока ученые лишь предполагают, что в бочках содержится ДДТ. Для точного анализа необходимо взять пробы донных отложений. Однако есть основания считать предположение верным: ранее в организмах морских млекопитающих, обитающих у побережья Калифорнии, уже выявляли значительное содержание ДДТ. А как это может отразиться на состоянии здоровья людей в долгосрочной перспективе, науке не известно, сообщает «The Guardian».