Об этом в эфире телеканала NTV Moldova заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

Он отметил, что если ПДС наберёт достаточное количество мандатов для формирования кабмина, тогда одним из первых изменений станет увеличение пенсионного ценза.

«Последуют антинародные меры. Отмена снижения пенсионного возраста – первая в списке. Будут мотивировать тем, что это условие международных организаций для получения кредитов. Будут и другие инициативы, которые усложнят жизнь граждан», – сказал Фуркулицэ.

Напомним, что по инициативе ПСРМ парламент проголосовал в минувшем году за снижение пенсионного возраста. В итоге для женщин возраст был снижен до 57 лет, для мужчин – до 62 лет. Увеличение ценза произошло в 2016 г. при правительстве Павла Филипа.