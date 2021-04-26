26 апреля состоялось заседание муниципальной фракции Партии социалистов, в котором приняли участие Председатель ПСРМ Игорь Додон и примар Кишинева Ион Чебан. Участники заседания обсудили темы, связанные с развитием столичного региона и инфраструктурными проектами, инициированными Партией социалистов. На встрече рассматривались также повестка работы на ближайший период и реализация проектов развития и модернизации Кишинева.

На основании обращения мэра и муниципальной фракции Партии социалистов было принято решение о том, что парламентская фракция ПСРМ предложит внести поправки в законодательство, которые бы способствовали распределению финансовых ресурсов национального бюджета для столицы в надлежащем объеме и восстановлению финансовой справедливости по отношению к столице.

Отдельно говорили о подготовке муниципалитета к пасхальным праздникам. Участники совещания были единодушны во мнении, что все действия, предпринятые в этом отношении, должны гарантировать предотвращение случаев заражения COVID-19.

В то же время, учитывая большое количество запросов кишиневцев на вакцинацию «Спутником-V», советники обсудили возможность иммунизации жителей Кишинева именно этой вакциной.

Участники заседания приветствовали заметные изменения, которые происходят в Кишиневе благодаря муниципальной фракции ПСРМ и мэру Иону Чебану. Была подчеркнута важность продолжения инициатив по улучшению качества жизни кишиневцев.