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Газета "Кишиневские новости"

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Додон и Чебан обсудили с мунсоветниками ПСРМ план развития Кишинева

Додон и Чебан обсудили с мунсоветниками ПСРМ план развития Кишинева
26 апреля
20:36 2021
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26 апреля состоялось заседание муниципальной фракции Партии социалистов, в котором приняли участие Председатель ПСРМ Игорь Додон и примар Кишинева Ион Чебан. Участники заседания обсудили темы, связанные с развитием столичного региона и инфраструктурными проектами, инициированными Партией социалистов. На встрече рассматривались также повестка работы на ближайший период и реализация проектов развития и модернизации Кишинева.

На основании обращения мэра и муниципальной фракции Партии социалистов было принято решение о том, что парламентская фракция ПСРМ предложит внести поправки в законодательство, которые бы способствовали распределению финансовых ресурсов национального бюджета для столицы в надлежащем объеме и восстановлению финансовой справедливости по отношению к столице.

Отдельно говорили о подготовке муниципалитета к пасхальным праздникам. Участники совещания были единодушны во мнении, что все действия, предпринятые в этом отношении, должны гарантировать предотвращение случаев заражения COVID-19.

В то же время, учитывая большое количество запросов кишиневцев на вакцинацию «Спутником-V», советники обсудили возможность иммунизации жителей Кишинева именно этой вакциной.

Участники заседания приветствовали заметные изменения, которые происходят в Кишиневе благодаря муниципальной фракции ПСРМ и мэру Иону Чебану. Была подчеркнута важность продолжения инициатив по улучшению качества жизни кишиневцев.

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