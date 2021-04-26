В российском Новосибирске врачи провели удивительную операцию. Из желудка мужчины извлекли… два гвоздя. Один был длиной десять сантиметров, другой – двенадцать. Причем пролежали они там целую неделю и, что невероятно, не поранили стенки желудка.

Как туда попали гвозди? Мужчина проглотил их на спор. Пари он, наверное, выиграл, но хирургам задал задачу. Нужно было извлечь острые предметы так, чтобы не задеть жизненно важных органов. И медики областной больницы справились блестяще: всего за полчаса избавили пациента от нетрадиционного содержимого желудка.

Со дня на день мужчину выпишут из больницы, состояние его не внушает врачам опасений, сообщает телеканал «Доктор».

Остается надеяться, что больше он таких дурацких пари заключать не будет.