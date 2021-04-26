Зачем администрация Санду закупает 2 тонны дезинфицирующих средств
26 апреля
13:38 2021
Администрация президента Молдовы объявила тендер на закупку 1,6 тонны обеззараживающего вещества, выделяя на эти цели 50 тыс. леев.
Согласно официальному сайту госзакупок президентская администрация намерена закупить 100 литровых и еще 300 пятилитровых бутылок дезинфектора. Простой расчет показывает, что ежедневно администрация Санду намеревается расходовать по 9 литров профилактического средства.
Также ведомство объявило тендер на приобретение 3500 таблеток с содержанием хлора стоимостью 2 тыс. леев. Всего на эти цели будут потрачены 150 тыс. леев.