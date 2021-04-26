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Газета "Кишиневские новости"

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Зачем администрация Санду закупает 2 тонны дезинфицирующих средств

Зачем администрация Санду закупает 2 тонны дезинфицирующих средств
26 апреля
13:38 2021
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Администрация президента Молдовы объявила тендер на закупку 1,6 тонны обеззараживающего вещества, выделяя на эти цели 50 тыс. леев.

Согласно официальному сайту госзакупок президентская администрация намерена закупить 100 литровых и еще 300 пятилитровых бутылок дезинфектора. Простой расчет показывает, что ежедневно администрация Санду намеревается расходовать по 9 литров профилактического средства.

Также ведомство объявило тендер на приобретение 3500 таблеток с содержанием хлора стоимостью 2 тыс. леев. Всего на эти цели будут потрачены 150 тыс. леев.

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