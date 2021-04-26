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Газета "Кишиневские новости"

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Администрация президента Молдовы готовится к войне

Администрация президента Молдовы готовится к войне
26 апреля
13:37 2021
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Медикаменты первой необходимости для администрации президента: в списке даже крем, используемый для подгузников.

Администрация президента опубликовала список медикаментов первой необходимости, которые будут закуплены. Всего речь идет о 30 названиях фармацевтических продуктов. Среди лекарств – противовоспалительные препараты, растворы от боли в ушах, лекарства от простуды, мази от боли в спине, от ожогов, а также противоаллергические лекарства.

Отметим, что впервые в истории президентская администрация закупает такое количество лекарств.

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