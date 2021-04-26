Медикаменты первой необходимости для администрации президента: в списке даже крем, используемый для подгузников.

Администрация президента опубликовала список медикаментов первой необходимости, которые будут закуплены. Всего речь идет о 30 названиях фармацевтических продуктов. Среди лекарств – противовоспалительные препараты, растворы от боли в ушах, лекарства от простуды, мази от боли в спине, от ожогов, а также противоаллергические лекарства.

Отметим, что впервые в истории президентская администрация закупает такое количество лекарств.