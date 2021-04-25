На сегодняшний день в стране 237405 человек прошли лечение и 5730 умерли от инфекции COVID-19.

На 25 апреля в Молдове подтверждены 249139 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3478 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15676 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 2261 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 222 в крайне тяжелом состоянии (41 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).