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Газета "Кишиневские новости"

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Индию ждет коллапс системы здравоохранения

Индию ждет коллапс системы здравоохранения
25 апреля
16:28 2021
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Четвертый день подряд Индия устанавливает новые рекорды по числу зараженных Covid-19 за сутки, пишет ВВС.

Индия находится на пороге коллапса здравоохранительной системы с наибольшим числом инфицированных в столице страны Дели. В субботу, 24 апреля, был установлен новый мировой рекорд по числу больных, зафиксированных за сутки, – 349 691 человек. Индия оказалась в кризисном положении, когда пациентов не могут разместить даже в коридорах переполненных больниц, а кислородных баллонов для пациентов в критическом состоянии попросту неоткуда взять. Власти Дели продлевают очередной локдаун еще на неделю, парализуя город. Премьер-министр Индии Нарендра Моди порекомендовал гражданам набраться терпения и скорее регистрироваться в программе по вакцинации.

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