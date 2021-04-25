Четвертый день подряд Индия устанавливает новые рекорды по числу зараженных Covid-19 за сутки, пишет ВВС.

Индия находится на пороге коллапса здравоохранительной системы с наибольшим числом инфицированных в столице страны Дели. В субботу, 24 апреля, был установлен новый мировой рекорд по числу больных, зафиксированных за сутки, – 349 691 человек. Индия оказалась в кризисном положении, когда пациентов не могут разместить даже в коридорах переполненных больниц, а кислородных баллонов для пациентов в критическом состоянии попросту неоткуда взять. Власти Дели продлевают очередной локдаун еще на неделю, парализуя город. Премьер-министр Индии Нарендра Моди порекомендовал гражданам набраться терпения и скорее регистрироваться в программе по вакцинации.