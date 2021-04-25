В МИДе Азербайджана прокомментировали заявление президента США официально признавшего геноцид армян в Османской империи, сообщает vesti.az.

Внешнеполитическое ведомство выразило «сожаление» по поводу того, что Джо Байден «исказил исторические факты». В Баку напомнили – в 1918 году армяне массово убили около полумиллиона человек, в основном азербайджанцев. «Тот факт, что события 100-летней давности представлены неправильно, а геноциду, совершенному 30 лет назад Арменией против азербайджанцев в Ходжалы (населенный пункт в Карабахе, ред.), до сих пор не дано справедливой оценки, является примером предвзятости и двойных стандартов. События 1915 года должны расследоваться историками, а не политиками. Однако, как известно, Армения, стремящаяся скрыть произошедшие события, позиционирующая себя как угнетенная страна, не приняла предложение Турции о расследовании событий того времени совместной комиссией историков», – говорится в комментарии азербайджанского МИДа.