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Газета "Кишиневские новости"

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Азербайджан заступается за Турцию

25 апреля
14:57 2021
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В МИДе Азербайджана прокомментировали заявление президента США официально признавшего геноцид армян в Османской империи, сообщает vesti.az.

Внешнеполитическое ведомство выразило «сожаление» по поводу того, что Джо Байден «исказил исторические факты». В Баку напомнили – в 1918 году армяне массово убили около полумиллиона человек, в основном азербайджанцев. «Тот факт, что события 100-летней давности представлены неправильно, а геноциду, совершенному 30 лет назад Арменией против азербайджанцев в Ходжалы (населенный пункт в Карабахе, ред.), до сих пор не дано справедливой оценки, является примером предвзятости и двойных стандартов. События 1915 года должны расследоваться историками, а не политиками. Однако, как известно, Армения, стремящаяся скрыть произошедшие события, позиционирующая себя как угнетенная страна, не приняла предложение Турции о расследовании событий того времени совместной комиссией историков», – говорится в комментарии азербайджанского МИДа.

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