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Газета "Кишиневские новости"

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Литва обойдется без российской вакцины «Спутник V»

25 апреля
14:57 2021
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Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните посетила центры вакцинации Тракайского, Электренского и Кайшядирского районов, сообщает Delfi.

Подводя итоги поездки, чиновница рассказал журналистам, что многие граждане хотели бы привиться российской вакциной, но в Литву она не поступит. «Я говорила с директором поликлиники, которая прямо заявила, что некоторые ждут вакцину «Спутник». Эти люди не против прививок – значит, их можно убедить прививаться, но Литовская Республика не намерена закупать «Спутник», не намерена заказывать его, мы будем прививать теми вакцинами, которые закупили в ЕС», – заявила журналистам министр. По ее словам, Тракайский район многонациональный, а потому там надо в обязательном порядке провести разъяснительную работу о пользе европейских препаратов от коронавируса.  

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