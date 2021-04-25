Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните посетила центры вакцинации Тракайского, Электренского и Кайшядирского районов, сообщает Delfi.

Подводя итоги поездки, чиновница рассказал журналистам, что многие граждане хотели бы привиться российской вакциной, но в Литву она не поступит. «Я говорила с директором поликлиники, которая прямо заявила, что некоторые ждут вакцину «Спутник». Эти люди не против прививок – значит, их можно убедить прививаться, но Литовская Республика не намерена закупать «Спутник», не намерена заказывать его, мы будем прививать теми вакцинами, которые закупили в ЕС», – заявила журналистам министр. По ее словам, Тракайский район многонациональный, а потому там надо в обязательном порядке провести разъяснительную работу о пользе европейских препаратов от коронавируса.