В Одесском порту пограничники задержали рекордный по объемам и стоимости груз контрабандных сигарет, сообщает «Страна».

Прибыла контрабанда из Объединенных арабских эмиратов. «Вчера, 23 апреля, сотрудники Госпогранслужбы совместно с Департаментом стратегических расследований Национальной полиции завершили проверку 12 контейнеров с грузом сигарет, которые находились на терминалах «Одесского МТП»… По результатам осмотра контейнеров обнаружено более 13,7 тысяч ящиков с сигаретами. Сумма оценки груза составляет около 145 миллионов гривен», – говорится в сообщении Государственной пограничной службы. Предполагается, что Одесса – транзитный город, далее контрабанда должна была быть отправлена в страны Евросоюза.