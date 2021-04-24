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Газета "Кишиневские новости"

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Одесситы разжились контрабандными сигаретами

24 апреля
14:57 2021
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В Одесском порту пограничники задержали рекордный по объемам и стоимости груз контрабандных сигарет, сообщает «Страна».

Прибыла контрабанда из Объединенных арабских эмиратов. «Вчера, 23 апреля, сотрудники Госпогранслужбы совместно с Департаментом стратегических расследований Национальной полиции завершили проверку 12 контейнеров с грузом сигарет, которые находились на терминалах «Одесского МТП»… По результатам осмотра контейнеров обнаружено более 13,7 тысяч ящиков с сигаретами. Сумма оценки груза составляет около 145 миллионов гривен», – говорится в сообщении Государственной пограничной службы. Предполагается, что Одесса – транзитный город, далее контрабанда должна была быть отправлена в страны Евросоюза.  

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