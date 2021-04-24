Штаб Операции объединенных сил (ООС) распространил информацию: «российско-оккупационные войска планируют ряд провокаций в преддверии Пасхи», сообщает «Думская».

Военные с необычайной уверенностью рассказывают, что операция начнется 25 апреля. «Вызывает возмущение цинизм руководства российских оккупационных войск, которым спланированы теракты во время проведения пасхальной службы в одном из храмов Московского патриархата, что может привести к массовым потерям среди прихожан», – говорится в сообщении ООС. Украинские военные предполагают, что таким образом Москва хочет обвинить Киев в «геноциде собственного народа», и под этим предлогом ввести на территорию страны свои войска. Ранее в ООС заявили, что российские дивизии проводившие учения в Крыму и Ростовской области не вторглись на Украину только из-за того, что «Путин испугался», так как армия Незалежной в 2021 году одна из самых сильнейших в мире.