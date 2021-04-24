В ходе одной из телепередач председатель Партии платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе активно комментировал возможный роспуск парламента.

По его словам он не в курсе, когда это может случиться. «Вопрос о дате выборов необходимо задать Майе Санду. Насколько я понимаю, она говорила с Игорем Додоном по данной теме. Ко мне не обращались. Посмотрим, что еще скажет Конституционный суд о чрезвычайном положении, а затем президент о дате выборов», – отметил Нэстасе. Согласно решению правительства, в Молдове, до начала лета объявлено чрезвычайное положение и в этот период роспуск парламента недопустим. Также в очередной раз Нэстасе заверил Санду в своей лояльности. «Платформа ДА – это не классическая партия, которая следует определенным сценариям. Мы не будем соревноваться с Партией «Действие и солидарность». Я и в 2016 году сказал, что у нас не будет конкуренции, потому что у нас одинаковые цели», – заверил президента Нэстасе.