На основании указа Александра Лукашенко правительство «с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа» опубликовало перечень товаров, запрещенных к ввозу на территорию страны, сообщает TUT.BY.

Белорусов лишают возможности приобрести продукцию групп компаний: LIQUI MOLY, «ŠKODA AUTO» и «BEIERSDORF». Если кто-то попытается ввезти в Белоруссию, например, новенькие «Шкоды», их развернут и отправят обратно. Распоряжение не распространяется на товары, приобретенные для личного пользования. Также определяется порядок регистрации остатков ставшей запрещенной продукции. Надо провести ее опись и сообщить о наличии таких товаров в налоговые органы. Там будут выданы специальные контрольные знаки, которые надо будет наклеить, например, на реализуемый автомобиль. Это ответ Лукашенко на пакет санкций введенный Евросоюзом в отношении белорусских чиновников.