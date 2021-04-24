Члены Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения коронавируса регламентировали процедуру курортного лечения и купального сезона, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Жители региона и его гости, если они прошли курс вакцинации, могут без всяких проблем воспользоваться услугами приднестровских санаториев. Если нет прививки, необходимо антиген-тестирование на коронавирус. В Штабе определились с основными требованиями по соблюдению карантинных мер у водоемов и бассейнов. На территории пляжа запрещается приготовление блюд на мангалах. Не разрешается организация водных аттракционов. Однако почему-то особо оговаривается, что можно использовать для развлечения катамараны. Наверное, у кого-то в Штабе есть подобного рода бизнес.