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Газета "Кишиневские новости"

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Приднестровье готовится к купальному сезону

24 апреля
12:16 2021
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Члены Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения коронавируса регламентировали процедуру курортного лечения и купального сезона, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Жители региона и его гости, если они прошли курс вакцинации, могут без всяких проблем воспользоваться услугами приднестровских санаториев. Если нет прививки, необходимо антиген-тестирование на коронавирус. В Штабе определились с основными требованиями по соблюдению карантинных мер у водоемов и бассейнов. На территории пляжа запрещается приготовление блюд на мангалах. Не разрешается организация водных аттракционов. Однако почему-то особо оговаривается, что можно использовать для развлечения  катамараны. Наверное, у кого-то в Штабе есть подобного рода бизнес. 

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