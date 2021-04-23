Об этом лидер социалистов сообщил в соцсетях прямо из Кишиневского аэропорта. Во время визита в Россию экс-президент проведет ряд важных встреч в интересах Республики Молдова.

Также Додон сказал, что сегодняшний выпуск “Президент Игорь Додон отвечает” выйдет вечером, в котором он обещал много хороших новостей для граждан Республики Молдова.

Напомним, что традиционная встреча со зрителями, запланированная на 23 апреля в 20:00, будет доступна на Facebook, Youtube, OK.ru и VK.