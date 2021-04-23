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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон срочно вылетел в Москву и обещает хорошие новости

Игорь Додон срочно вылетел в Москву и обещает хорошие новости
23 апреля
16:06 2021
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Об этом лидер социалистов сообщил в соцсетях прямо из Кишиневского аэропорта. Во время визита в Россию экс-президент проведет ряд важных встреч в интересах Республики Молдова.

Также Додон сказал, что сегодняшний выпуск “Президент Игорь Додон отвечает” выйдет вечером, в котором он обещал много хороших новостей для граждан Республики Молдова.  

Напомним, что традиционная встреча со зрителями, запланированная на 23 апреля в 20:00, будет доступна на Facebook, Youtube, OK.ru и VK.

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