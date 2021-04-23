Прямым финансированием советников и консультантов Майи Санду занимается Фонд Конрада Аденауэра – приближенная к правящей партии в Германии неправительственная организация. Эту информацию в администрации молдавского президента скрывали четыре месяца, сообщает портал «Telegraph.MD

Только после вмешательства полиции журналисты получили официальный ответ, из которого стало ясно: администрация президента Молдовы участвует в проекте технической помощи, меморандум о котором был подписан 1 января.

Примечательно, что за все это время, несмотря на многочисленные запросы, администрация президента не сообщала общественности о подписании с иностранным фондом меморандума, на основе которого и реализуется проект. Больше того, ведомство отказывает публиковать список советников и консультантов, которые получают зарплату за счет немецкого фонда, как и размеры выплат.

Тем не менее, согласно источникам портала «Telegraph.md», за счет проекта фонда Конрада Адэнауэра нетранспаретным образом финансируется работа Еуджена Рурака – бывшего прокурора, который во времена Плахотнюка участвовал в деле против Домники Маноле.

Отметим, что представительство немецкого фонда в Кишиневе возглавляет Ганс Мартин Зиг, который по данным СМИ координирует деятельность ПДС и Майи Санду, а ранее занимался тем же в отношении ЛДПМ.

Зиг трудился советником премьера Юрия Лянкэ в 2013-2015 году, когда из Молдовы выводили миллиард долларов.

Известно, что Зиг интересуется молдавскими реалиями еще с 2010 года, когда, согласно данным RISE Moldova, Юрий Лянкэ на деньги Сороса оплачивал своих советников. Тогда финансовые средства прошли через немецкий институт, который возглавлял тоже Мартин Зиг – Institut für Europäische Politik. На них люди бывшего премьера – Евгений Стурза, Валерий Прохницки, Владислав Кульмински и Лилиана Вицу-Ешану – проводили антикоррупционные тренинги, получая ежемесячно в среднем по 4200 долларов.

Именно Зиг, как отмечают журналисты, был тем, кто оказал давление на Андрея Нэстасе в 2016 году, когда последний отозвал свою кандидатуру в пользу Майи Санду. А в 2019 году он плотно курировал создание блока ACUM и его дальнейшие действия.

За счет средств немецкого фонда Конрада Адэнауэра получали доходы нынешние депутаты ПДС – Думитру Алайба, Серджиу Литвиненко, Михаил Папшой, Игорь Гросу, отмечает портал.

Журналисты издания пишут, что Зиг чувствовал себя как дома в коридорах правительства, когда его возглавляла Майя Санду, а с декабря 2020 года является почетным гостем президента страны.