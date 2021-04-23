Государство покроет расходу на оплату счетов за электроэнергию в период действия чрезвычайного положения для всех бытовых потребителей. Проект ПСРМ был одобрен во втором чтении. Инициативу поддержали 66 депутатов.

Парламентарии от ПСРМ мотивировали свое предложение тем, что во время кризиса необходимо поддержать граждан.

Оплата счетов за электроэнергию всех домохозяйств нашей страны за два месяца, исходя из среднемесячной суммы в 214 леев (то есть 428 леев за два месяца режима чрезвычайной ситуации). Минфин обеспечит выплату компенсации поставщикам электроэнергии. На эти цели предусмотрены 533 млн леев, которые также были выделены сегодня.