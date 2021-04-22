На сегодняшний день в стране 235054 человека прошли лечение и 5668 умерли от инфекции COVID-19.

На 22 апреля в Молдове подтверждены 248009 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3879 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15929 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2452 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 242 в крайне тяжелом состоянии (46 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).