Пятница, 23 апреля 2021, 04:15

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 апреля 235054 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 22 апреля 235054 излечившихся
22 апреля
20:27 2021
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 235054 человека прошли лечение и 5668 умерли от инфекции COVID-19.    

На 22 апреля в Молдове подтверждены 248009 случаев заражения новым коронавирусом.    

В настоящее время 3879 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15929 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2452 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 242 в крайне тяжелом состоянии (46 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,910,00%
EUR21,520,00%
GBP24,790,00%
UAH0,640,00%
RON4,370,00%
RUB0,24–0,01%

Курсы валют в MDL на 23.04.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд