Президент Игорь Додон и ПСРМ выполнили свои обязательства, взятые перед работниками системы здравоохранения. Депутат – социалист Владимир Односталко заявил, что в течение года зарплаты сотрудников этой сферы были увеличены на 100%.

Инициативу об удвоении зарплат прошлым летом выдвинул президент Игорь Додон, который предложил поэтапный рост – на 30% с 1 сентября 2020 г, на 30% – с 1 января 2021 года и на 40% с 1 июля 2021 года.

Для обеспечения последнего этапа депутаты ПСРМ зарегистрировали в парламенте законопроект, который предусматривает выделение 841 млн леев. Также ПСРМ предлагают выделить еще 272 млн сотрудникам системы здравоохранения, задействованным в борьбе с коронавирусом. Всего речь идет о 1,11 млрд деев.

«Это огромная сумма. Таким образом, менее чем за год зарплаты выросли у всех сотрудников медицинской системы. То, что обещал президент Додон, выполнено. ПСРМ поддерживает эти проекты», — заявил Односталко.

Фракция ПСРМ надеется, что документ будет одобрен парламентом в ближайшее время.