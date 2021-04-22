Британская спецслужба MI5 зарегистрировалась в Instagram, чтобы бороться со стереотипами о своем ведомстве, пишет ВВС.

Службу безопасности Великобритании MI5 давно преследуют стереотипы. Например, что агенты ведомства разъезжают на люксовых машинах, носят роскошные костюмы и пьют мартини с водкой. «Взболтать, но не смешивать», – культовая фраза, которую вспомнит любой человек, хоть раз смотревший фильмы о Джеймсе Бонде. Именно бондиана поспособствовала укреплению стереотипов об агентах британских спецслужб. Такая репутация не сильно радовала настоящую Службу безопасности. И теперь любой человек может найти их официальный аккаунт под ником @mi5official, где реальным агентам можно будет задать какой-нибудь вопрос. Глава MI5 Кен Маккалум заявил, что в новом десятилетии агентство планирует стать более прозрачным и открытым для обывателей. «Мы ждем ваших шуток по поводу того, будем ли мы «следить» за вами после того, как вы подпишитесь», – сказал Маккалум.