Фракция ПСРМ предложит парламенту создать специальную комиссию по разработке законопроектов о конституционной реформе. Проект решения о создании комиссии сегодня обсудили в комиссию по праву, назначениям и иммунитету.

«Государство нуждается в пересмотре законодательства в конституционной сфере. Возможно, предложим и закон об изменении Конституции Молдовы», – заявил председатель комиссии Василе Боля

Конституционная реформа должна устранить пробелы во взаимоотношениях президент-правительство-парламент, а также пресечь политический туризм. Кроме того, комиссия может рассмотреть инициативы Игоря Додона относительно снижения числа депутатов, переход к президентской республике.

Лидер ПСРМ Игорь Додон накануне заявил в ходе передачи на канале NTV Moldova о том, что конституционная реформа, запущенная во время его мандата, должна быть завершена. Председатель партии социалистов отметил, что депутаты ПСРМ предложат создание подобной комиссии после того как нынешний глава государства Майя Санду распустила своим указом комиссию по конституционной реформе, созданную президентским решением летом 2020 года.

Парламентская комиссия будет проводить консультации с экспертами в области конституционного права, академическими кругами. В ее состав войдут 15 депутатов.