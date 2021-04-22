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Газета "Кишиневские новости"

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Индия поставила мировой рекорд по числу зараженных Covid-19 за сутки

Индия поставила мировой рекорд по числу зараженных Covid-19 за сутки
22 апреля
14:01 2021
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За последние 24 часа Индия зарегистрировала 314 835 новых случаев заражения коронавирусом, установив мировой рекорд. Об этом пишет ВВС.

За те же сутки было зафиксировано 2 104 смертельных случая. Теперь общее число инфицированных в Индии за все время приближается к 16 млн человек. Большее количество зараженных зарегистрировано только в США – 32 млн. Система здравоохранения Индии находится на грани кризиса. В отделениях интенсивной терапии не осталось свободных мест для все пребывающих пациентов. В больницах не хватает кислородных баллонов. Критическая ситуация вынудила Верховный суд Дели высказаться с критикой правительства. Судьи призвали власти страны обеспечить беспрепятственный доступ к кислороду всех мед учреждений страны.

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