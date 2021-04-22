Четверг, 22 апреля 2021, 19:41

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В США стартовал климатический саммит

В США стартовал климатический саммит
22 апреля
14:01 2021
Версия для печати

Сегодня, 22 апреля, начинается виртуальный саммит по вопросам климатических изменений, передает ВВС.

США взяли на себя роль принимающей стороны мероприятия. Президент Джо Байден призвал к обсуждению нависшей над планетой угрозы 40 мировых лидеров, включая главу КНР Си Цзиньпин. Несмотря на напряжение между странами, обе стороны решили объединиться для решения проблемы повышения земной температуры. Проведение саммита в День Земли не случайно, Штаты намерены взять курс на агрессивную борьбу с климатическими изменениями. В соответствии с их новым планом вредные выбросы, производимые деятельностью человека, должны будут сократиться вдвое к 2030 году. Того же Белый дом ожидает и от других стран.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,91–0,12%
EUR21,54–0,24%
GBP24,80–0,74%
UAH0,64–0,24%
RON4,37–0,24%
RUB0,24+1,09%

Курсы валют в MDL на 22.04.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд