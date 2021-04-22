Сегодня, 22 апреля, начинается виртуальный саммит по вопросам климатических изменений, передает ВВС.

США взяли на себя роль принимающей стороны мероприятия. Президент Джо Байден призвал к обсуждению нависшей над планетой угрозы 40 мировых лидеров, включая главу КНР Си Цзиньпин. Несмотря на напряжение между странами, обе стороны решили объединиться для решения проблемы повышения земной температуры. Проведение саммита в День Земли не случайно, Штаты намерены взять курс на агрессивную борьбу с климатическими изменениями. В соответствии с их новым планом вредные выбросы, производимые деятельностью человека, должны будут сократиться вдвое к 2030 году. Того же Белый дом ожидает и от других стран.