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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Netflix потеряли $25 млрд

Netflix потеряли $25 млрд
22 апреля
13:56 2021
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Стриминговый гигант Netflix зафиксировал падение в приросте аудитории, передает ВВС.

Пандемия существенно повлияла на доходы множества онлайн-платформ. Клиентская база Netflix увеличилась на 65%. С момента начала коронакризиса вплоть до конца 2020 года компания прибавила 15,8 млн платных зрителей. Прогнозы специалистов на начало нового года были также оптимистичны – предполагалось, что к марту число зрителей возрастет еще на 6 млн. Однако за период с января по март 2021 года на Netflix подписалось четь меньше 3,98 млн человек. Акции компании упали в цене на 11%, что привело к потере $ 25 млрд. Представители Netflix считают, что это связано с уменьшением количества новых шоу на платформе. Они уверены, что им удастся реабилитироваться с выходом вторых сезонов их хитов.

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