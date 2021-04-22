Стриминговый гигант Netflix зафиксировал падение в приросте аудитории, передает ВВС.

Пандемия существенно повлияла на доходы множества онлайн-платформ. Клиентская база Netflix увеличилась на 65%. С момента начала коронакризиса вплоть до конца 2020 года компания прибавила 15,8 млн платных зрителей. Прогнозы специалистов на начало нового года были также оптимистичны – предполагалось, что к марту число зрителей возрастет еще на 6 млн. Однако за период с января по март 2021 года на Netflix подписалось четь меньше 3,98 млн человек. Акции компании упали в цене на 11%, что привело к потере $ 25 млрд. Представители Netflix считают, что это связано с уменьшением количества новых шоу на платформе. Они уверены, что им удастся реабилитироваться с выходом вторых сезонов их хитов.