Участники ликвидации аварии на АЭС, прикованные к постели, будут получать повышенные пособия. Парламент сегодня проголосовал в целом за проект ПСРМ, который предусматривает увеличение размера пособия по уходу за лицами, прикованными к постели из числа участников ликвидации аварии.

Выплаты увеличатся с фиксированной суммы в 500 леев до 80% от размера минимальной пенсии, которую ежегодно устанавливает правительство. Также решено, что она будет ежегодно индексироваться.

Депутат ПСРМ Владимир Односталко, который является одним из авторов проекта, заявил, что в этом году пособие вырастет до 1 тыс. леев.

Закон должен вступить в силу 1 сентября 2021 года.