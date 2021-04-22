Четверг, 22 апреля 2021, 19:41

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Пособие для ликвидаторов последствий аварии на АЭС в Чернобыле удвоены

Пособие для ликвидаторов последствий аварии на АЭС в Чернобыле удвоены
22 апреля
13:16 2021
Версия для печати

Участники ликвидации аварии на АЭС, прикованные к постели, будут получать повышенные пособия. Парламент сегодня проголосовал в целом за проект ПСРМ, который предусматривает увеличение размера пособия по уходу за лицами, прикованными к постели из числа участников ликвидации аварии.

Выплаты увеличатся с фиксированной суммы в 500 леев до 80% от размера минимальной пенсии, которую ежегодно устанавливает правительство. Также решено, что она будет ежегодно индексироваться.

Депутат ПСРМ Владимир Односталко, который является одним из авторов проекта, заявил, что в этом году пособие вырастет до 1 тыс. леев.

Закон должен вступить в силу 1 сентября 2021 года.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,91–0,12%
EUR21,54–0,24%
GBP24,80–0,74%
UAH0,64–0,24%
RON4,37–0,24%
RUB0,24+1,09%

Курсы валют в MDL на 22.04.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд