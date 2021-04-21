Лидер ПСРМ Игорь Додон заявил, что посол Румынии в Кишиневе Даниел Ионицэ позволяет себе скандальные заявления, потому знает, что не будет наказан.

«Почувствовал себя увереннее, потому что один гражданин Румынии стал президентом, а другой гражданин Румынии – председатель КС. Даже парламент им не нужен», – заявил Додон в ходе передачи на NTV-Moldova.

Напомним, что ранее посол Румынии сделал публично скандальное заявление о том, что вакцинировал бы граждан нашей страны от “примитивного молдовенизма”.