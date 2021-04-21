До конца текущей недели российская вакцина поступит в Республику Молдова. Об этом председатель ПСРМ Игорь Додон заявил в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова”.

«Договоры подписаны, получатель – государственная структура РМ. На этой неделе “Спутник V” будет», – сказал председатель ПСРМ. Напомним, решение о предоставлении Республике Молдова российской вакцины принял Владимир Путин в ответ на запросы Зинаиды Гречаный и Игоря Додона. Молдова получит 182 тысячи доз вакцины – 120 тысяч для правого берега Днестра и 62 тысячи для Приднестровья.