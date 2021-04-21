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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: До конца недели “Спутник V” будет в Молдове

Игорь Додон: До конца недели “Спутник V” будет в Молдове
21 апреля
21:21 2021
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До конца текущей недели российская вакцина поступит в Республику Молдова. Об этом председатель ПСРМ Игорь Додон заявил в рамках программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова”.  

«Договоры подписаны, получатель – государственная структура РМ. На этой неделе “Спутник V” будет», – сказал председатель ПСРМ. Напомним, решение о предоставлении Республике Молдова российской вакцины принял Владимир Путин в ответ на запросы Зинаиды Гречаный и Игоря Додона. Молдова получит 182 тысячи доз вакцины – 120 тысяч для правого берега Днестра и 62 тысячи для Приднестровья.

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