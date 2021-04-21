В сети появилось видео, на котором видно, как техника Вооруженных сил Украины перемещается в сторону линии соприкосновения с подразделениями мятежных Донецкой и Луганской областей.

На ролике продолжительностью минуту зафиксировано, как в сопровождении ДПС к фронту передвигается колонна. В ней присутствуют: БТР-70, 100-миллиметровые противотанковые пушки «Рапира» буксируются вместе с расчетами и реактивные системы залпового огня «Град». Происходит все это на фоне обращения президента Владимира Зеленского к своему российскому коллеге с предложением встретиться в Донбассе и обсудить возможность предотвращения возможных боестолкновений сторон. Напомним, что минскими соглашениями, заключенными еще в 2015 году, предусматривался вывод из зоны безопасности шириной 70 километров всех орудий калибром от

100 миллиметров и выше. Телеграмм-канал «Ясиноватая Донбасс на линии огня» сообщает, что сегодня Вооруженные силы Украины с утра открыли минометный огонь по окраинам Донецка.

Именно здесь местные жители предлагают провести встречу Зеленского и Путина.