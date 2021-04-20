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Газета "Кишиневские новости"

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В Новой Зеландии новый нулевой пациент

20 апреля
18:57 2021
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Австралия и Новая Зеландия только вчера открыли границы, позволив семьям, оказавшимся разделенными из-за пандемии, воссоединиться, как появился новый зараженный.

Австралия и Новая Зеландия находились на строгой изоляции больше года с целью пройти через пандемию с наименьшими потерями. Оба государства успешно справились с поставленной задачей и на радостях от стабилизировавшейся ситуации открыли границы, отменив требование о карантине по прибытии. Не прошло и суток, как был выявлен первый зараженный коронавирусом. Им оказался сотрудник аэропорта Окленда. Власти Новой Зеландии успокоили граждан, что границы вновь будут закрыты только в том случае, если им не удастся установить первопричину заражения.

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