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Газета "Кишиневские новости"

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Депутаты ПСРМ внесли законодательную инициативу о поддержке ветеранов

Депутаты ПСРМ внесли законодательную инициативу о поддержке ветеранов
20 апреля
18:47 2021
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Ветераны войны получат денежную компенсацию вместе путевок в санаторий. Депутаты ПСРМ зарегистрировали законодательную инициативу, которая позволяет ветеранам получать денежную выплату, если у них нет возможности отправиться в пансионат.

Действующее законодательство предусматривает, что ветераны войны имеют право на бесплатный лечебный курс в санатории раз в три года.

Согласно авторам, данный законопроект необходим в условиях кризиса, лимитирующего возможности граждан получить услуги в лечебных учреждениях, а также потому что из-за преклонного возраста многие ветераны не могут воспользоваться путевками, предоставляемыми государством.

Документ будет рассмотрен в профильных комиссиях и направлен парламенту для рассмотрения. Затем правительству предстоит принять регламент распределения компенсаций.

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