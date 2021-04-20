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Газета "Кишиневские новости"

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Правда о взаимоотношениях между президентом Санду и властями Гагаузии

20 апреля
18:47 2021
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В Исполнительном комитете Гагаузии не до конца понимают, на что ссылается президент Санду в информации, предоставленной в ПАСЕ, поскольку «правду о взаимоотношениях между президентом и властями автономии» демонстрируют множество эпизодов.

«Президент Санду не пригласила на инаугурацию главу Гагаузии, а затем исключила башкана из состава Высшего совета безопасности. С тех пор, как президент Санду приступила к своим обязанностям, у нее ни разу не было диалога с Ириной Влах. А между тем коллеги Майи Санду по партии во время выборов президента делали токсичные и безответственные заявления», – заявил новостному порталу Gagauzinfo.MD советник башкана по связям с общественностью и СМИ Андрей Ведутенко.

Президент Молдовы Майя Санду выступила на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, где сделала ряд заявлений в отношении Гагаузии. Среди них и «отсутствие угроз» для жителей автономии. В Исполнительном комитете Гагаузии в свою очередь напомнили о «токсичных высказываниях» и «атаках» со стороны PAS на жителей региона, а также о недружественных действиях президента в отношении руководства региона.

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