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Газета "Кишиневские новости"

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Советник ПДС Алекс Трубка может позволить себе все, что хочет

20 апреля
16:16 2021
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Муниципальный советник Алекс Трубка (ПДС), который попался на игре «в танчики» в телефоне на заседании мунсовета, считает, что имел на это полное право. В комментарии в социальной сети он объяснил, что так много трудился в территории, что заседания совета не столь важны и там он может позволить себе все.

«90% деятельности советника проходит вне заседаний. Заседание – это только финал и советники, которые хорошо делают свою работу до заседания, на нем могут позволить себе все что хотят, потому что вопросы уже известны и проанализированы», — нисколько несмущаясь, заявил Трубка.

Уточним, что трудовой день советника обходится столичной казне в 3300 леев или 165 евро. Эта сумма в два раза больше, чем получают трудовые мигранты, работающие на стройке за границей.

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