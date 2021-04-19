Вторник, 20 апреля 2021, 05:14

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Санду в ПАСЕ задали неудобный вопрос о русском языке в Молдове

Санду в ПАСЕ задали неудобный вопрос о русском языке в Молдове
19 апреля
23:17 2021
Версия для печати

Член российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Юрий Олейников напомнил Майе Санду, как в бытность министром образования она «добилась понижения статуса русского языка» в нашей стране, сообщает aif.md.  

«Во время выборов в прошлом году вы обращались к избирателям на русском языке. Его знают более 80% молдаван, а треть населения Молдовы считает себя русскоязычными. Тем не менее, вы, ещё в период работы в Министерстве образования, добились понижения статуса русского языка. Этот курс, к сожалению, продолжается и сегодня. Согласны ли вы с тем, что, чем больше человек знает языков, тем он интеллектуальнее, богаче и интереснее в общении? Вы считаете, последовательный отказ от русского языка – лучший способ развития демократии в Молдове?» – спросил парламентарий. Отвечая на вопрос, Санду сказала, что, исключив русский язык из обязательной школьной программы, она предоставила ученикам право выбора, какой язык изучать.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,960,00%
EUR21,62–0,03%
GBP25,11–0,04%
UAH0,640,00%
RON4,39–0,02%
RUB0,23–0,21%

Курсы валют в MDL на 20.04.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд