Член российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Юрий Олейников напомнил Майе Санду, как в бытность министром образования она «добилась понижения статуса русского языка» в нашей стране, сообщает aif.md.

«Во время выборов в прошлом году вы обращались к избирателям на русском языке. Его знают более 80% молдаван, а треть населения Молдовы считает себя русскоязычными. Тем не менее, вы, ещё в период работы в Министерстве образования, добились понижения статуса русского языка. Этот курс, к сожалению, продолжается и сегодня. Согласны ли вы с тем, что, чем больше человек знает языков, тем он интеллектуальнее, богаче и интереснее в общении? Вы считаете, последовательный отказ от русского языка – лучший способ развития демократии в Молдове?» – спросил парламентарий. Отвечая на вопрос, Санду сказала, что, исключив русский язык из обязательной школьной программы, она предоставила ученикам право выбора, какой язык изучать.