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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 апреля 232328 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 апреля 232328 излечившихся
19 апреля
20:26 2021
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На сегодняшний день в стране 232328 человек прошли лечение и 5591 умер от инфекции COVID-19.    

На 19 апреля в Молдове подтверждены 246238 случаев заражения новым коронавирусом.    

В настоящее время 4999 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15992 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2798 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 260 в крайне тяжелом состоянии (51 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

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