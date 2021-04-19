На сегодняшний день в стране 232328 человек прошли лечение и 5591 умер от инфекции COVID-19.

На 19 апреля в Молдове подтверждены 246238 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 4999 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15992 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2798 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 260 в крайне тяжелом состоянии (51 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).