Россия высылает 20 чешских дипломатов из страны, в ответ на аналогичные действия Чехии, сообщает ВВС.

Чешская Республика выслала 18 российских дипломатов, заподозрив их в организации взрывов складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году, где хранилось оружие, предназначенное для отправки на Украину. Служба безопасности и информации Чехии считает причастными к происшествию агентов ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепига. В результате взрывов погибли два человека. Чехия дала дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию республики. По мнению чешских властей, высланные российские дипломаты на самом деле являются сотрудниками спецслужб. Главы МИДа стран Евросоюза намерены рассмотреть обвинения чешской стороны. Пресс-служба министерства иностранных дел РФ назвала действия Праги беспрецедентными.