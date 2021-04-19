Австралия и Новая Зеландия возобновили перелеты без ограничений и потребности находится на карантине по прибытии. Об этом пишет ВВС.

Целый год Новая Зеландия и Австралия были закрыты друг от друга, а многие семьи оказались разбиты и изолированы из-за работы по другую сторону границы. С момента начала пандемии в Австралии зафиксировано 29,5 тыс. заболевших, в Новой Зеландии это число и вовсе смехотворно – 2,5 тыс. человек. Обеим странам удавалось удерживать число зараженных в пределах минимума именно благодаря жестким карантинным мерам. И вот, наконец, в понедельник, 19 апреля, аэропорт Окленда был переполнен счастливыми людьми. Тысячи пассажиров зарезервировали места для путешествия на этот день. Эмоциональное воссоединение друзей и семей, не видевшихся год, растрогало даже беспристрастных ко всему работников аэропорта.