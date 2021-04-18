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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Военные медики США создали микрочип, выявляющий коронавирус в крови

18 апреля
20:11 2021
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В медицинской службе Пентагона разработали микрочип для обнаружения частиц коронавируса в крови. Гель, которым наполнен чип, вводимый подкожно, ведет мониторинг состояния крови непрерывно. И как только вирус попадет в кровь, чип подаст сигнал. Гаджет способен обнаружить коронавирус практически в момент его попадания в кровь, задолго до того, как инфекция проявит себя с помощью симптомов. В ведомстве уточнили, что чип не предназначен для контроля за перемещением или сбора какой-либо другой информации.

Еще одно изобретение медиков в погонах – фильтр для аппарата диализа, способный очищать кровь от коронавируса. Уже трем сотням пациентов с тяжелой формой болезни помогли таким образом избавиться от болезни, сообщал телеканал «Доктор».     

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