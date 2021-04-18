В медицинской службе Пентагона разработали микрочип для обнаружения частиц коронавируса в крови. Гель, которым наполнен чип, вводимый подкожно, ведет мониторинг состояния крови непрерывно. И как только вирус попадет в кровь, чип подаст сигнал. Гаджет способен обнаружить коронавирус практически в момент его попадания в кровь, задолго до того, как инфекция проявит себя с помощью симптомов. В ведомстве уточнили, что чип не предназначен для контроля за перемещением или сбора какой-либо другой информации.

Еще одно изобретение медиков в погонах – фильтр для аппарата диализа, способный очищать кровь от коронавируса. Уже трем сотням пациентов с тяжелой формой болезни помогли таким образом избавиться от болезни, сообщал телеканал «Доктор».