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Газета "Кишиневские новости"

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Фуркулицэ: Решение КС – политическое и попытка узурпировать власть

Фуркулицэ: Решение КС – политическое и попытка узурпировать власть
17 апреля
13:46 2021
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Лидер фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ прокомментировал резонансное решение Конституционного суда Молдовы.

Ранее КС признал обоснованными обстоятельства, оправдывающие роспуск высшего законодательного органа страны. Таким образом, магистры Конституционного суда удовлетворили уведомление президента Молдовы Майи Санду, обратившейся в высшую инстанцию с просьбой констатировать обстоятельства для роспуска парламента.

«Это политическое решение и попытка узурпации власти. Надо навести порядок в этой структуре. Судьи Конституционного суда, которые давали присягу парламенту и клятву о своей аполитичности, приняли политическое решение, они должны понести за это ответственность», – сказал Фуркулицэ во время передачи «Эксклюзивное интервью с Ниной Димогло».

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