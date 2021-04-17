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Газета "Кишиневские новости"

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AstraZeneca в Гагаузии не пошла

AstraZeneca в Гагаузии не пошла
17 апреля
13:41 2021
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Из Гагаузской автономии в Кишинев вернули почти всю партию вакцины AstraZeneca, поступившую в регион, сообщает gagauzinfo.md

По словам директора Центра общественного здоровья Комрата Ивана Хаста, местное население отнеслось к препарату с недоверием. Пугала информация о том, что его использование может привести к тромбозу. По всей автономии согласились получить укол AstraZeneca всего 50 человек, а проживает в ней около 130 тысяч. «Срок действия вакцины – до 31 мая. В результате всех этих действий, чтобы вакцина не пропала полностью, мы ее вернули обратно, для использования в других регионах Молдовы. Мы согласовали это с Министерством здравоохранения. Вакцину перераспределили по другим районам», – пояснил Хаст. Сегодня из Румынии в Кишинев в качестве гуманитарной помощи прибудет еще 132 тысячи доз вакцины AstraZeneca.

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