Румыния вместе с союзниками по НАТО с 1 мая выводит своих военных из Афганистана, сообщает «Международное румынское радио».

Почти двадцать лет назад в Бухаресте было принято решение «стать частью контртеррористической коалиции и присоединиться к стратегическим союзникам в международных усилиях по борьбе с врагом, который угрожал спокойствию и безопасности граждан», напомнил публике министр обороны Николае Чукэ. Через Афганистан прошло свыше 26 тысяч румынских военнослужащих. Сейчас там базируется подразделение из 649 человек. Всего за время пребывания в Афганистане погибло 27 бойцов, более 200 было ранено.