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Газета "Кишиневские новости"

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Румыния говорит Афганистану «прощай»

17 апреля
13:41 2021
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Румыния вместе с союзниками по НАТО с 1 мая выводит своих военных из Афганистана, сообщает «Международное румынское радио».

Почти двадцать лет назад в Бухаресте было принято решение «стать частью контртеррористической коалиции и присоединиться к стратегическим союзникам в международных усилиях по борьбе с врагом, который угрожал спокойствию и безопасности граждан», напомнил публике министр обороны Николае Чукэ. Через Афганистан прошло свыше 26 тысяч румынских военнослужащих. Сейчас там базируется подразделение из 649 человек. Всего за время пребывания в Афганистане погибло 27 бойцов, более 200 было ранено.   

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