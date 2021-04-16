За первый квартал текущего года цены на продовольственные товары выросли на 2,95 процента, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Служба статистики региона рассчитала среднюю стоимость продуктов, взяв за основу расценки в магазинах и на рынках трех основных городов: в Тирасполе, Бендерах и Рыбнице. Говядина бескостная обойдется приднестровцу в 81.20 рубля, свинина – 72.58. Колбаса сырокопченая – 205.94. Свежий карп – 50.70, а карась – 32.72. Масло сливочное, фасованное, 200 граммов – 25,72. Масло растительное, рафинированное, литр – 32.98. Батон из пшеничной муки высшего сорта – 10.15. Килограмм гречневой крупы – 22.33. Картофель урожая прошлого года – 6.75. Цены на левом берегу Днестра мало чем отличаются от тех, что на правом. Средняя зарплата в Приднестровье 3814 рублей. Курс местного рубля к доллару 16.1 к 1.