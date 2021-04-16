Цены на продукты в Приднестровье почти стабильные
За первый квартал текущего года цены на продовольственные товары выросли на 2,95 процента, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».
Служба статистики региона рассчитала среднюю стоимость продуктов, взяв за основу расценки в магазинах и на рынках трех основных городов: в Тирасполе, Бендерах и Рыбнице. Говядина бескостная обойдется приднестровцу в 81.20 рубля, свинина – 72.58. Колбаса сырокопченая – 205.94. Свежий карп – 50.70, а карась – 32.72. Масло сливочное, фасованное, 200 граммов – 25,72. Масло растительное, рафинированное, литр – 32.98. Батон из пшеничной муки высшего сорта – 10.15. Килограмм гречневой крупы – 22.33. Картофель урожая прошлого года – 6.75. Цены на левом берегу Днестра мало чем отличаются от тех, что на правом. Средняя зарплата в Приднестровье 3814 рублей. Курс местного рубля к доллару 16.1 к 1.