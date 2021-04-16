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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове счета за электроэнергию оплатит государство

В Молдове счета за электроэнергию оплатит государство
16 апреля
13:06 2021
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Государство оплатит счета за электричество для бытовых потребителей в период чрезвычайного положения. Законопроект ПСРМ был проголосован в пятницу в первом чтении. Воздержались парламентарии фракции ПДС и Платформы DА.

Депутат ПСРМ Петру Бурдужа, один из авторов проекта, заявил, что инициатива затрагивает 1,2 млн человек. Деньги будут выплачены за реальное потребление в феврале и марте.

Сумма компенсаций составляет 428 леев – по 214 леев в месяц на каждое хозяйство. Минфин выделит необходимые средства – 533 млн леев – равными частями на счета поставщиков.

Петру Бурдужа заявил, что инициатива ПСРМ предназначена для поддержки населения в условиях пандемического и социально-экономического кризиса.

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