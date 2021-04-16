Государство оплатит счета за электричество для бытовых потребителей в период чрезвычайного положения. Законопроект ПСРМ был проголосован в пятницу в первом чтении. Воздержались парламентарии фракции ПДС и Платформы DА.

Депутат ПСРМ Петру Бурдужа, один из авторов проекта, заявил, что инициатива затрагивает 1,2 млн человек. Деньги будут выплачены за реальное потребление в феврале и марте.

Сумма компенсаций составляет 428 леев – по 214 леев в месяц на каждое хозяйство. Минфин выделит необходимые средства – 533 млн леев – равными частями на счета поставщиков.

Петру Бурдужа заявил, что инициатива ПСРМ предназначена для поддержки населения в условиях пандемического и социально-экономического кризиса.