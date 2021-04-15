Белая женщина-офицер, застрелившая афроамериканца в Миннесоте, обвинена по статье об убийстве второй степени, сообщает ВВС.

Четвертую ночь подряд в американском штате Миннесота не прекращаются протесты и агрессивные столкновения с полицией, вызванные непредумышленным убийством афроамериканца Данте Райта офицером Ким Поттер. Трагедия произошла в пригороде Миннеаполиса. По словам Поттер, она по ошибке выхватила боевой пистолет вместо шокера. Женщина была арестована, но позже освобождена под залог в $ 100 тыс. Первое судебное заседание по делу назначено на четверг, 15 апреля. Наивысшей мерой пресечения по статье об убийстве второй степени является заключение сроком на 10 лет и штраф в $ 20 тыс. Именно такого наказания будут добиваться обвинители для Ким Поттер. Именно такое наказание звучит, как наиболее вероятный исход, учитывая, что введение комендантского часа и аресты не смогли остановить разъяренную толпу, четвертую ночь подряд сталкивающуюся с полицией.