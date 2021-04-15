Исследователи Мельбурнского королевского технологического института в Австралии обнаружили вещество, убийственно действующее на болезнетворные бактерии и грибки. Это черный фосфор – самая неактивная форма обычного фосфора.

В ходе эксперимента удалось выяснить: если покрыть поверхности черным фосфором, через два часа на этих поверхностях не останется практически никаких опасных микроорганизмов. Испытания проводились на пяти видах наиболее часто встречающихся видах бактерий, в том числе стафилококке, и пяти видах грибков. Причем такое действие оказывает микроскопическое количество вещества, то есть достаточно тончайшего слоя покрытия.

Причина, по мнению ученых, в том, что фосфор эффективно окисляет клеточные структуры. А вот на организмы лабораторных животных и на клеточные культуры человека черный фосфор токсичного воздействия не оказал. Более того, вещество не обладает свойством накапливаться в живом организме и за сутки полностью распадается без дополнительного вмешательства, сообщает naked-science.ru.