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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Черный фосфор – злейший враг грибков и бактерий

15 апреля
18:41 2021
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Исследователи Мельбурнского королевского технологического института в Австралии обнаружили вещество, убийственно действующее на болезнетворные бактерии и грибки. Это черный фосфор – самая неактивная форма обычного фосфора.

В ходе эксперимента удалось выяснить: если покрыть поверхности черным фосфором, через два часа на этих поверхностях не останется практически никаких опасных микроорганизмов. Испытания проводились на пяти видах наиболее часто встречающихся видах бактерий, в том числе стафилококке, и пяти видах грибков. Причем такое действие оказывает микроскопическое количество вещества, то есть достаточно тончайшего слоя покрытия. 

Причина, по мнению ученых, в том, что фосфор эффективно окисляет клеточные структуры. А вот на организмы лабораторных животных и на клеточные культуры человека черный фосфор токсичного воздействия не оказал. Более того, вещество не обладает свойством накапливаться в живом организме и за сутки полностью распадается без дополнительного вмешательства, сообщает naked-science.ru.

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