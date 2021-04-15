Семейство американцев копила деньги на приобретение собственного жилья. В связи с этим решено было экономить. Поэтому супруга стала готовить мужу с собой на работу сэндвичи с тем, чтобы он в обед не тратился на фастфуд, который обходился дорого.

Через некоторое время мужчина пожаловался, что не наедается, и попросил давать ему сэндвичей побольше. Но через некоторое время совершенно случайно выяснилось, что муж не ел приготовленные женой бутерброды, а… продавал их. Так он зарабатывал примерно пятнадцать долларов в день. И на вырученные деньги все равно делал заказы в ресторане быстрого питания. Разразился скандал, а муж оправдывался тем, что деньги на его обеды не уходят их семейного бюджета, сообщает «МИР 24».