Активное таяние льдов в северных регионах планеты в результате глобального потепления серьезно угрожает популяции белых медведей. Среда их обитания сокращается, как и кормовая база. Голод толкает хищников на поиски пищи в районы, очень далекие от морского побережья.

Экологи из США обратили внимание на появление в некоторых регионах Западной Канады и Аляски странных животных – помеси белого медведя и медведя гризли. Представителей такого гибрида впервые заметили еще полтора десятка лет назад, но тогда это были единичные случаи. А сейчас подобные звери встречаются все чаще.

Белые медведи за долгие века эволюции приспособились питаться исключительно морскими тюленями, и с исчезновением этого вида животных могут исчезнуть и белые охотники. А вот медведи гризли спокойно питаются твердой пищей, а в особо голодный год не брезгуют и падалью. По мнению ученых, гибрид морских и сухопутных хищников будет иметь больше шансов на выживание, сообщает «The Daily Mail».