Власти индийского штата Махараштра ужесточают ограничительные меры на фоне новой вспышки заражений коронавирусом.

Следующие 15 дней во всех городах Махараштры будут работать только продовольственные магазины, однако руководство штата заявило, что это не локдаун. Запрещено собираться больше четырех человек и любые нерабочие поездки, остановлена работа общественного транспорта. По словам руководителей штата, необходимо действовать радикально. Из-за стремительного роста числа зараженных штат испытывает недостаток в кислороде, используемом для поддержания жизнедеятельности тяжелобольных. В понедельник, 12 апреля, в штате Махараштра было зафиксировано 51 751 новых случаев инфицирования и 258 смертей.